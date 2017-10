Karis: loodan, et Lukase toetajad saavad ka minuga tööd teha

Tulevane Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Alar Karis loodab, et Tõnis Lukase jätkamist soovinud muuseumi töötajad näevad, et ka temaga on võimalik koos töötada.

Muuseumijuhi kohast ilma jäänud Tõnis Lukas süüdistab enda kaotuses personaalselt kultuuriministeeriumi kantslerit Paavo Nõgenet ja nimetas Karise juhiks valimist teatrietenduseks.

Karis ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema jaoks see teatrietendus ei olnud. "Minu jaoks see ei olnud teatrietendus, mina võtsin seda tõsiselt ja valmistusin selleks hoolega ette," lausus ta.

"Kui see oli teatrietendus, siis ilmselt mina jäin sellele etendusele hiljaks, sellepärast, et kui mina läksin täna komisjoni, siis oli tõsine arutelu Eesti Rahva Muuseumi tuleviku üle. Raske on mul hinnata seda, kes on kellegagi tülis," kommenteeris Karis.

Karise sõnul läheb ta kindlasti rääkima oma mõtetest ka neile ERM-i töötajatele, kes toetasid Tõnis Lukase jätkamist.

"Siis saab koos arutada, kuidas edasi minna. Ega nad ei pea oma allkirja tagasi võtma, aga ma arvan, et nad saavad aru, et ka minuga on võimalik koos töötada ja ma usun, et sama hästi kui minu eelkäijatega," sõnas Karis.

Karis rääkis, et tema ametiaeg riigikontrolörina oli piisav, samas lisas ta, et riigikontrolöri ametiaeg võiks olla ühekordne ja viie aasta asemel seitse aastat. "See oleks selline normaalne aeg, kus on tagatud ka institutsiooni autonoomia, et riigikontrolör, kes on valitud, ei hakkaks poole aja pealt mõtlema saada tagasi valituks, ehk teisisõnu hakkaks leidma kompromisse poliitikutega selleks, et seda ametikohta hoida. Ma arvan, et üks ametiaeg on täiesti normaalne," rääkis Karis.