Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (30)

Guardian : Türkmenistani president Gurbangulõ Berdõmuhammedov demonstreeris, et ta on ka hiilgav golfimängija.

Commentary Magazine : Raqqa on tõestuseks, et kunagised süüdistused Iisraeli aadressil seoses Gaza operatsiooniga olid tugevalt liialdatud.

The Federalist : kümme asja, mida me Steele'i toimiku kohta teame. Washingtoni Posti selle nädala uudis.

Window on Eurasia : Sobtšaki sõnadel Krimmi kohta on suur mõju tulevikku silmas pidades.

The Next Web : Facebooki testi mõju Slovakkias on hoiatuseks kõikidele meediaväljaannetele.

Politico : viis põhjust, miks "no deal" tähendab "no Brexitit". Veel ja humoorikalt samal teemal SIIN .

The Local : Académie Française leiab, et prantsuse keelt ähvardab surmaoht.

The Local : paljud Bordeaux' elanikud pole rahul, et nii palju pariislasi nende juurde puhkama saabub.

Spectator : kahju on tehtud, nüüd on aeg taastada Kataloonias õiguskord.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel