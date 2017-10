Politsei leidis Tartus kadunud Reneti surnukeha

"Liigutav oli tunda ja näha, kuidas kogu Tartu ja teisedki olid otsingutel abiks nõu ja jõuga. Igaüks aitas südamest ning seda kahetsusväärsem on teadmine, et rasked ilmaolud, õhuke riietus ja muud ohtu sattumist soodustavad asjaolud võtsid meilt väga lühikese ajaga võimaluse Reneti elu päästa," möönis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

