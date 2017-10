Trump teatab föderaalreservi uue juhi järgmisel nädalal

Ühe juhikandidaadina on nimetatud ka föderaalreservi endist kõrget ametnikku Kevin Warshi, kes samuti kõrgemaid intressimäärasid pooldab ning on praegust keskpanka nimetanud börsi orjaks.

Sellel rangemal rahanduspoliitikal on hulgaliselt toetajaid vabariiklaste seas, kes on traditsiooniliselt muretsenud inflatsiooni vältimise pärast.

Kandidaatide seas on praegune keskpanga juht Janet Yellen, kes on hoidnud põhilised intressimäärad madalal, aidates kaasa aktsiaturgude hoogsale tõusule.

"Mul mõlgub meeles keegi väga eriline," märkis president. "Ma olen kindel, et see avaldab kõigile sügavat muljet."

