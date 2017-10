Muuseum avastas ulatusliku ehituspraagi

Nimistusse kuuluvad Abeli sõnul veel näiteks hoone automaatika ja treppide plaatkatted, mille eest on makstud, kuid mida pole. Ta lisas, et esialgne summa ei ole lõplik ja võib ulatuda pea poole miljoni euroni.

Aastatel 2013–2015 renoveeriti EASi ja Kohtla-Nõmme valla raha eest põhjalikult Eesti Kaevandusmuuseumi, kuid nüüdseks on muuseumi tehniline juht Alo Abel tuvastanud, et vähemalt 183 000 euro väärtuses maksti selle aja sees arveid, milles kirjeldatud töid pole üldse tehtud.

