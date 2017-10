Tartu emiteerib 13,5 miljoni euro eest võlakirju

Tartu linn on korraldanud võlakirjaemissioone alates 2006. aastast. 2016. aasta lõpu seisuga oli linnal emiteeritud võlakirju 54 miljoni euro eest. Üldjuhul on linn korraldanud igal aastal oma investeeringuvajaduste katteks ühe kinnise emissiooni.

