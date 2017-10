Uuesti on luubi alla võetud ka 47-aastase Benediktssoni ja tema jõuka perekonna rahaasjad ning seose Islandi ettevõtetega. Küsimusi tekitab asjaolu, kuidas teadis Benediktsson, kes oli 2008. aasta finantskriisi ajal parlamendi majanduskomisjoni liige, vahetult enne suuremate pankade kokkukukkumist oma fondidega ülekanded teha. Benediksson ise on igasugust siseinfo kasutamist eitanud.

Lahkumise põhjusena nimetati "usalduse kaotust". See on seotud kahtlustega, et peaminister üritas kinni mätsida oma isa ümber tekkinud skandaali. Nimelt süüdistatakse peaministri isa ühe oma tuttava, lapsepilastajast seksuaalkurjategija abistamises. Oma kasutütre seksuaalse ärakasutamise eest viieks ja pooleks aastaks vangi mõistetud mees soovis peaministri isa abiga oma "au ja staatuse" ühiskonnas taastada.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel