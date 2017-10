Nõgene ei mõista Lukase reaktsiooni

"Ta võttis oma südameasjaks ka selle, et ühel võimalikul küttesüsteemi rajaval firmal [Fortum Tartu] oleks head tingimused osalemiseks. Ja lõpuks sai see firma ainsana hankel osaleda ja esitas riigile kolm korda suurema arve, kui esialgu oli lubatud. Nii et Paavo Nõgenel oli seal aktiivne roll olemas – minule selline asjaajamine ei meeldinud ja eks ma sellest peale olengi märgitud mees."

"Selgituseks: nagu teada ka varem - karistuse saab see, kes on julgenud meie riigi juhi, Paavo Nõgenega, mõnes olulises küsimuses eriarvamusele jääda," kirjutas Lukas.

Nõgene ütles Postimehele , et tema jaoks ei ole 2014. aasta küttesüsteemi hanke osas ühtegi meeldejäävat tunnet ja kultuuriministeeriumi ainus soov oli, et toimuks avalik ja avatud riigihange, mis annaks võimaluse hankel osaleda kõikidel kütteliikidel.

