Tallinnas taaspühitseti sisse renoveeritud Nõmme Rahu kirik

Renoveerimistööde kogumaksumus on 250 000 eurot, millest 230 000 eraldas Tallinna linn, ülejäänud tuleb kogudusel endal kanda, vahandas väljaanne Nõmme Sõnumid.

Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sandri kinnitusel pole nii mastaapset remonti kogu kiriku eksistentsi jooksul varem ette võetud. "Teatavasti oli algselt tegemist Glehni valukuuriga, mille kinkis kogudusele Manfred von Glehn ja mis kirikuks ümber ehitati," rääkis Sander.

Renoveerimistööde käigus sai kiriku interjöör sellise ilme ja värvilahenduse, nagu see 1920. aastatel oli.

"Vahetatud on sisemised aknad ja seinalaudis. Uue värvi on saanud kogu interjöör. See on isegi mõneti ootamatu, sest inimesed, sealhulgas ka ma ise, on nii ära harjunud 1970. aastatel paigaldatud laudisega. Väga palju on restaureeritud, alates akendest, lõpetades pinkide ja kroonlühtritega. Muinsuskaitse on pea iga päev ehitusplatsil kohal olnud ja tänu sellele on väga hea tulemus saavutatud," lisas kirikuõpetaja.

Nõmme Rahu kirikus käib aastas 35 000 inimest, selle alla kuuluvad nii kiriklikel talitustel osalejad kui ka kontserdipublik. "Juba 15 aastat on igal pühapäeval kantud Rahu kirikust üle ka jumalateenistusi, millest saab hinnanguliselt osa ligi 10 000 raadiokuulajat," ütles Sander.