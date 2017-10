Sildam: Tallinn osutus Ratasest kõvemaks

Lõppeva poliitikanädala üks põnevaid küsimusi kõlab nii: kas Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas jäi tõesti alla Tallinna senisele abilinnapeale Mihhail Kõlvartile, sest idee sotside ja keskpartei koalitsioonist pealinnas sulas kiiresti nagu oktoobrikuine lörts?



Alates mullu 5. novembrist, kui Keskerakonna kongress valis ta partei esimeheks, on Jüri Ratas sammunud kindlalt ühelt võidult teisele. Peaministri tool, siis Edgar Savisaare kiuste koduerakonna ja parlamendifraktsiooni koos hoidmine, enese kehtestamine Eesti valitsusjuhina kodu- ja välismaal, lõpuks keskpartei tugev tulemus kohalikel valimistel.



Ratas ise toetas Tallinna volikogus ühekohalise enamuse saanud Keskerakonna liitu sotsiaaldemokraatidega. Esiteks lisanuks see kodurahu valitsusele, kus muuhulgas on olulised peaministri head suhted sotside esimehest tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovskiga. Teiseks on Ratas soovinud viimase aasta jooksul näidata Keskerakonna positiivset muutumist ja kui sama tahta ka korruptsioonihõngulise lõhnaga Tallinnas, siis usutavam tundub see kellegagi koos kui üksinda.



Ent pealinna keskerakondlaste mõjukas tiib, kelle liidriks tõusis valimistel 24 668 lasnamäelase hääle saanud abilinnapea Mihhail Kõlvart, näitas nendele plaanidele punast tuld. Nad ei mõistnud, miks peab jagama keeruliste, et mitte öelda dramaatiliste valimiste järel saadud ainuvõimu. Nad ei tahtnud anda abilinnapea kohta sotside esinumbrile Rainer Vakrale, kes oli neid viimased kuud aina tümitanud. Ent mis kõige olulisem – nad polnud nõus loovutama volikogu esimehe tooli endisele kohtunikule Helve Särgavale, kelle sotsid olid teinud üheks oma Tallinna kampaania vapinäoks.



Volikogu esimehe kohta küsis endale Mihhail Kõlvart. Nagu linnapeana jätkav Taavi Aas ka reedel ERR-ile tunnistas, valib pealinnas Keskerakonna nimekirjas kõige parema valimistulemuse teinud Kõlvart ise, millisele kohale ta soovib asuda.



Nii elas Tallinna keskerakondlastega kolmapäeval kohtuma sõitnud peaminister Ratas sel õhtul üle kaks ärevat hetke. Esmalt rammis Draamateatri juures tema ametiautot kõrvaltänavalt välja kihutanud maastur ning valitsusjuhi käkras uste ja avanenud turvapatjadega Audi tegi samahea kui õhulennu. Tund hiljem nägi Ratas Keskerakonna esimehena, kuidas tema pealinna parteikaaslased on liiga lõhki, et toetada peaministri soovitatud koalitsiooni sotsiaaldemokraatidega.



Mõned ütlevad, et Ratas võinuks oma autoriteedi mängu panna, teerullina erimeelsused tasaseks vajutada ja ta saanuks oma tahtmise. Ent ta ei võtnud seda riski. Sotsidele tehti ettepanek loobuda volikogu esimehe kohast.



Vakrale ja tema inimestele oli kahvel valusalt terav. Leppides volikogu esimehe kaotamisega näidanuks nad end Tallinnas juba ette Keskerakonna puudlina. Aga Vakra lubas ju olla rotveiler. Ja kord puudliks muutudes sa puudliks ka jääd. Sotsid ütlesid ei. Koalitsiooni ei sündinud.



Keskerakondlaste mõte teha pealinna volikogus üks aseesimehe koht opositsioonile on kosmeetiline ninapuuderdus. See ei varja Tallinna senise ja ka edasikestva ainuvõimu krampliku soovi oma võimu mitte jagada. Isegi siis, kui peaministril ja Keskerakonna esimehel on teistsugune arvamus.