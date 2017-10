Ekspert: USA jaoks on alalise baasi rajamine Baltimaadesse keeruline

NATO alaliste baaside rajamine Baltimaadesse ja Poolasse on USA seisukohast vähetõenäoline ja keeruline USA kaitse-eelarve ja baaside sulgemise vajaduse tõttu, ütles mõttekoja German Marshall Fund of the United States (GMF) asepresident Derek Chollet usutluses BNS-ile.

Rääkides NATO võimalikest sammudest tugevdada Baltimaade ja Poola kaitset veelgi, ütles Chollet, et allianss võiks alustada neljas riigis viibivate sõdurite arvu ja eelpaigutatud tehnika hulga suurendamisest.

Tean, et USA on hoolikalt üle vaadanud, kui palju on riigil Baltimaades ja Poolas sõdureid ja tehnikat, kuid alaliste baaside loomine regiooni on USA seisukohast kaheldav, lausus Chollet.

"Ma arvan, et see (alaliste baaside loomine) pole väga oluline, sest jääme (USA) siia regiooni väga pikaks ajaks. Samas nende jätmine siia alaliselt saab olema keeruline," ütles ekspert.

"Sellel pole mingit pistmist Venemaaga või kohustustega, mis USA on Baltimaade ees võtnud. See on täielikult seotud (USA) kaitse-eelarve suuruse ja vajadusega sulgeda baase USA-s," lisas ta.

Eksperdi sõnul pööravad Atlandi-ülesele julgeolekule keskendunud eksperdid ja inimesed Baltimaadele palju tähelepanu. Samas kulutab USA presidendi Donald Trumpi valitsus palju energiat valitsust ümbritsevatele raskustele ning mujal maailmas toimuvale, mis tähendab, et Baltimaad ei saa ehk sellist tähelepanu, mida need väärivad, lausus Chollet.

"Fookust Baltimaadele suurendati ainult õppuse Zapad pärast. Kuid reaalsus on see, et Ühendriigid, Suurbritannia ja tõenäoliselt ka Saksamaa saavad olema sisepoliitika tõttu rohkem sissepoole suunatud. Liidritel saab olema raskem eraldada aega ja tähelepanu seda väärivatele siinsetele väljakutsetele," ütles ta.

"Samas on meil palju eksperte, ajakirjanikke ja ilmselgelt ka (USA) kongressi liikmeid, kes on nendele küsimustele väga keskendunud," lisas Chollet.