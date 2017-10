Hispaania astus laupäeval esimesi samme autonomse Kataloonia piirkonna täitevvõimu ülevõtmiseks, vahetas välja sealse valitsuse juhid ja kõrged ametnikud, et suruda maha iseseisvuspüüded, mis on vallandanud riigis terava vastasseisu.

1920. aastal sõlmitud lepingu alusel on Norral suveräänsus Teravmägede saarestiku üle, kuid teistel allakirjutanud riikidel on õigus kasutada piirkonna loodusvarasid.

"Vene helikopteri vrakk leiti Heeroddenist kirdes 209 meetri sügavusel," teatasid päästeteenistused avalduses. "Kopteri otsingud on nüüdseks lõpetatud ning alustatud on eeldatavate hukkunute otsinguid."

Sel nädalal Norra Teravmägede saarestiku lähedal merre kukkunud Vene helikopter on leitud ning kaheksa pardal olnud venelast on ilmselt surnud, ütlesid Norra päästemeeskonnad pühapäeval.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel