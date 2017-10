Tippjuhtide nappus sunnib muutma nende värbamise korda

Kehtiva korra kohaselt esitab tippjuhtide kompetentsikeskus juhul, kui kantsleri ametikohale ei korraldata avalikku konkurssi, ministrile vähemalt kaks kantslerikandidaati.

Praktikas on selgunud, et sellise reegli täitmine on osutunud ülemäära keeruliseks, sest sobivaid kandidaate kantsleri ametikohale on vähe, selgub eelnõu seletuskirjast.

Eelnõu kohaselt esitab tippjuhtide kompetentsikeskus ministrile vähemalt ühe kantslerikandidaadi. Kui sobivaid kandidaate on rohkem, võib tippjuhtide kompetentsikeskus esitada ministrile mitu kandidaati.

Eelnõu eesmärk on ajakohastada ka avaliku teenistuse tippjuhtide teenistusnõudeid. Eelnõuga asendatakse Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel uue, käesoleval aastal väljatöötatud mudeliga.

Kehtiv avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel töötati välja juba 2009. aastal ja vajas nii sisulist kui ka metoodilist uuendamist.