Töövõime hindamise venimise tingib andmete puudumine infosüsteemis

Üle pooltel juhtudest, kus töötukassa on inimese töövõimet hinnanud üle 30 päeva, on tingitud asjaolust, et arstid ei ole kandnud vajalikke andmeid tervise infosüsteemi.

Töövõime hindamise keskmine menetlusaeg nõuetekohase taotluse esitamise hetkest on 23 tööpäeva. Umbes 12 protsendi taotluste menetlustähtaeg on olnud ka üle 30 päeva, selgub töötukassa aruandest.

Üle 30 tööpäeva veninud taotluste läbivaatamise on tinginud eelkõige asjaolu, et üle pooltel juhtumitest on vajalik teha terviseandmete päringuid taotleja poolt nimetatud arstidele, kes ei ole andmeid tervise infosüsteemi kandnud.

Selle aasta esimese kuue kuuga on töötukassa saanud üle 27 000 taotluse – see on pool käesolevaks aastaks prognoositud 55 000 taotlusest.

Töötukassa on töövõime hindamise metoodika üle vaadanud ning viinud läbi kaks praktika ühtlustamise seminari töövõime hindamise partnerite ekspertarstidele. Samuti on viidud läbi praktika ühtlustamise õppepäevad juhtumikorraldajatele.