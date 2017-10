Iraagi Kurdistani president lahkub ametist

Hispaania astus laupäeval esimesi samme autonomse Kataloonia piirkonna täitevvõimu ülevõtmiseks, vahetas välja sealse valitsuse juhid ja kõrged ametnikud, et suruda maha iseseisvuspüüded, mis on vallandanud riigis terava vastasseisu.

