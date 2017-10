Benediktssoni peamine rivaal, Vasak-Roheline Liikumine, kelle peamised partnerid on Sotsiaaldemokraatlik Liit ja Piraadipartei, vajab tema kukutamiseks viit lisahäält. Iseseisvusparteil on võimalik ühte heita endise liitlase Progressiivse Parteiga, Keskerakonnaga ja liberaalse Reformierakonnaga.

Iseseisvuspartei on kuulunud peaaegu igasse Islandi valitsusse alates 1980. aastast. Vasakpoolseid valitsusi on saareriigis pärast iseseisvumist 1944. aastal olnud seni vaid üks.

