Reformierakond ja Keskerakond sõlmisid Tartus koalitsioonileppe

Kahe erakonna peale kokku on neil Tartu volikogus 27 kohta 49-st, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks sõlmisid koalitsioonierakonnad koostöölepingu valimisliiduga Tartu Eest, kellel on volikogus kaks kohta. Valimised võitnud Reformierakond pidas konsultatsioone ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, kuid siiski leiti, et ühisosa Keskerakonnaga on suurem.

Koalitsioonileppesse jõudsid pea kõik Reformerakonna lubadused, ent Keskerakond pidi mitmetest loobuma: näiteks tasuta ühistranspordist ja tasuta koolitoidust kõigile.

Tõenäoliselt jätkab linnapeana Urmas Klaas ja volikogu esimehe koha võtab sisse keskerakondlane Aadu Must.

"Me kavatseme kindlasti ühistransporti arendada, et ta oleks kõigi linnaelanike vajadustele vastav, kindlasti edasi ehitada jalgratta- ja kõnniteid, rendirataste süsteemi tuua linna ja selle ühendada ka ühistranspordi süsteemiga. Väga oluline on see, et me räägime siin ka Tartu transpordiühendustest ja ühe konkreetse meetmena me näeme Tartu linnapoolse toetusmeetme selles, et Tartusse tuleks juurde uusi lennuliine /.../ Ühe sellise näitena, mis võimaldab meil panustada ka rohkem uute töökohtade loomisse, on meie programmis olnud lubadus, et me töötame välja sellise toetusfondi, kust saaksid abi oma arengus ülikooliga seotud teadmistemahukad spin-off ettevõtted," kommenteeris Tartu reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas.