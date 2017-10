ERR Moskvas: Mark Sirõkist on saanud Venemaal moedisainer

Vene disaineri Jekaterina Romanova kollektsiooni modellidel olid käes omapärased käekotid, mille autoriks on Sirõk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kümme aastat tagasi süüdistati Sirõki massirahutuste organiseerimises. Nüüd on ainsad massiüritused, milles ta osaleb, moesõud.

Sirõk tunnistas "Aktuaalsele kaamerale", et käekottidega on ta tegelenud juba aasta aega.

Pärast seda, kui Eesti kohus mõistis Sirõki õigeks 2007. aasta aprilli massirahutuste organiseerimises, astus ta Peterburi ülikooli sotsioloogiat õppima, aga lõpuks pühendus ta ikkagi käsitööle.

"Lõpuks sain ma aru, et tahan teha asju materjalidest, mis teeniksid inimesi kaua ja kvaliteetselt," kommenteeris Sirõk.

Kaitsepolitsei viimases aastaraamatus ilmunud info kohaselt käis Mark Sirõk rahvusvahelise delegatsiooni koosseisus Süürias ja kohtus president Bashar al-Assadiga. Sirõki enda sõnul on see info natuke vananenud.

"Tegelikult toimus see reis kas 2009. või 2011. aastal. Meil oli delegatsioon, mis käis ringi nagu rahvusvahelised vaatlejad. Vaatasime, mis toimub, me tahtsime teada, mis olukord selles riigis on," väitis ta.

Nüüd aga püüab Sirõk oma meeskonnaga muuta oma moemärki Studio MART kasutoovaks äriks.

"Arvan, et lähiajal saab meist suur bränd. Ma väga tahan, et minu loodud asjadest räägitaks: "Oo, seda tegi Mark! Need on kõige kvaliteetsemad asjad. Kõige toredamad asjad "Wow!"-efektiga!"," rääkis ta.

Väidetavalt ei ole Sirõk nn pronksiöö teiste aktivistide Dmitri Linteri, Maksim Reva ja Dmitri Klenskiga enam ammu kontaktis.

"Tegelikult ma läksime täiesti erinevas suunas. Ma ei tea, millega nad tegelevad, aga loodan, et nende elu on läinud hästi," lausus ta.

Enda eluga on Sirõk praegu rahul. "Ma olen õnnelik. Mulle meeldib see, millega ma tegelen."