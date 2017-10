Jõelähtme kiriku torn sai kullatud risti

Risti kuldasid Eesti Kunstiakadeemia tudengid koos juhendajaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kleepse meenutavad kullaehted telliti Saksamaalt. Töö oli keeruline ja aeganõudev. Risti kullati kahekordse kihiga ning see toimus otse kirikus.

Rist ise pärineb 1912. aastast, see on valmistatud puust ja vaskplekiga üle löödud.

Jõelähtme kirik on ehitatud 1220. aastatel ja sellel võis algselt olla kolm torni.

"See mõnes mõttes meenutab nagu sarikapidu, et kõik ei ole veel valmis, aga midagi olulist on valmis. Rist, mis oli pikka aega maha võetud, on nüüd kullatud ja saab torni. Kirik on saanud oma kauni sümboli tagasi," nentis EELK Jõelähtme koguduse õpetaja Margus Kirja.