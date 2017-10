Moskvas mälestasid inimõiguslased Stalini kuritegude ohvreid

"See on tohutu löök," ütles tseremoonial osalenud 80-aastane Aleksei Nesterenko AFP-le Dimitrijevi juhtumile viidates. "Meie võimud peavad igasugust avalikku tegevust endale ohuks," ütles Nesterenko, kes oli vaid 25 päeva vana, kui Stalini režiim 1937. aastal tema isa vahistas.

