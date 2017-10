Lätis ja Leedus on maaomanikud endiselt mures Rail Balticu trassi pärast

Lätis ja Leedus on paljud maja- ja maaomanikud nördinud, et Rail Balticu trass hakkab külasid poolitama ja rikub looduskeskkonda. Samas on aga kompensatsioon tühine.

Kui Eestis kurdab mittetulundusühing Avalikult Rail Balticust, et salastatakse kiirraudtee tasuvusanalüüsi alusdokumente, siis Lätis ja Leedus on maaomanikud mures, mis saab edasi nende kodukandist, mille trass pooleks lõikab. Lätis loodud ühing Läti maa, loodus ja rahvas on trassivaliku Salacgriva ja Skulte mereäärsetes piirkondades kaevanud kohtusse.

"Raudtee jagab Salacgriva omavalitsuse kaheks osaks. Mere äärde jääv pool on nii väike, et seda pole võimalik kasutada," rääkis Salacgriva elanik Liene Strazda.

Läti ühingu esindajad teatasid Riias toimunud pressikonverentsil, et esimese astme kohus nende taotlust ei rahuldanud ja nüüd on otsus kaevatud edasi.

"Oleme kohtuotsuse vaidlustanud ja ootame järgmise astme kohut," kommenteeris vandeadvokaat Inta Sikora.

Kompensatsioon, mida Salacgriva ja Skulte inimestele pakutakse, on sealset maa hinda arvestades tühine.

Murelikud Leedu talunikud aga teatavad, et nad said kirja, milles teatatakse maamõõtjate saabumisest ja nüüd ongi nad kohal. Ainult et keegi ei selgita, mis on mõõtmise eesmärk ja mis edasi saab.

"Nad tulevad Kaunase poolt ja teevad oma projekte AECOM-i soovituste põhjal. Nad ei vaata ei loodust ega kohalike inimeste elu. Nad jagavad osadeks nii teid kui ka majapidamisi," rääkis Leedu talunik Vidas Damanauskas.

"Kõige suuremaid kahtlusi ja muret Leedu, Eesti ja Läti ühiskondlikes organisatsioonides, inimeste seas ja kogu ühiskonnas tekitab see, et Rail Balticu juhid ei anna konkreetseid vastuseid, mis toimub trassi ja selle rajamisega," väitis Läti endine siseminister Eriks Jekabsons.

Tasuvusanalüüsi kahtlustele on ühing Avalikult Rail Balticust saanud nüüd mitu vastust. Euroopa Liidu transpordi peadirektoraadi juht kinnitab oma kirjas, et nad ei kahtle analüüsi metodoloogilises kvaliteedis ja tema meelest on kõik osapooled olnud valmis pidama konstruktiivset dialoogi.

"Suur probleem on ikkagi see, et need dokumendid, millele tasuvusanalüüsis on viidatud, pole veel avalikud," kommenteeris Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal.

Nagu pressikonverentsil ikka ja jälle kinnitati, pole keegi Rail Balticu vastu, kuid nii suurt projekti saab kindlasti ellu viia nii, et rahval ei tekiks teadmatust ja pingeid.