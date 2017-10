Kesk-Euroopa tormides on hukkunud viis inimest

Kaks inimest hukkus Tšehhimaal, veel kaks Poolas ja üks Saksamaal, kus kiiresti tõusev tulvavesi viis kaasa eaka matkaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tšehhi vabariigis ja Poolas on sajad tuhanded inimesed elektrita.

Saksamaa põhja- ja keskosas seisab kogu raudteeliiklus. Hamburgis on tulvavesi pääsenud filharmoonia kontserdisaali ning vee all on ka ajalooline kalaturg. Ka ajalehe Spiegel toimetusse on tulvavee tõttu võimatu pääseda.