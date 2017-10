ERR jälgis Moskvas skandaalse filmi "Matilda" teed vaatajateni

Kui Aleksei Utšitel alustas kolm aastat tagasi tööd oma filmiga "Matilda", siis ilmselt ei kujutanud ta ette, millise protestikampaania tema film esile kutsub. Eelmise aasta novembris, kui kinolinadel esilinastus "Matilda" esimene reklaamitreiler, süüdistas õigeusklik avalikkus filmiloojaid jumalateotamises ja usklike inimeste tunnete solvamises. Nende väitel ei ole tegemist pelgalt viimase keisri, vaid pühakuga.

"Probleem on selles, et film valetab. Ei ole ühtegi tõendit, et troonipärijal Nikolai Aleksandrovitšil ja baleriin Kšesinskajal oleks olnud intiimsuhe. Vaadake, kui troonipärija oleks tõesti sellise patu teinud, siis ei oleks ta saanud tsaar olla. Ta oleks tulnud siis armulauast eemaldada," rääkis Vene õigeusu kiriku ülempreester Vsevolod Tšaplin.

Vene õigeusu kirik kanoniseeris Nikolai II 2000. aastal, kuid tegi ka olulise märkuse.

"Ametlikus määruses on öeldud, et tema tsaaristaatusel ei ole siin tähtsust. Et tema elul tsaarina ei ole mingit põhjust kanoniseerimiseks. Aga pärast troonist loobumist elas ta väga tagasihoidlikult, koos oma perega. Ta tapeti ülekohtuselt koos oma perega ja seda me austamegi. Aga see ei huvita kedagi. Ja sellepärastki need, kes teda tõsiselt austavad, austavad just tsaar-märtrit, kes lunastas oma verega Venemaa," kommenteeris filoloog ja piibliuurija Andrei Desnitski.

Filmitegijaid peavad viimase keisri austajad nüüd mõrvarite kaaslasteks. Ja selle vaenlase vastu võitlemiseks sobivad kõik vahendid. Augustis panid siiani teadmata äärmuslased põlema Jekaterinburgis kino, kus oli "Matilda" plakat. Nädal aega hiljem püüti samamoodi põletada filmi advokaadi autot.

Filmivastase kampaania liidriks sai endine Krimmi prokurör, nüüdne riigiduuma saadik Natalja Poklonskaja. Filmi ekraanile jõudmise takistamiseks saatis ta üle neljakümne päringu peaprokuratuurile.

Kui aga film sai kultuuriministeeriumi loa, pöördus Poklonskaja isiklikult peaprokuröri poole. "Pöördun teie poole isiklikult kümnete tuhandete Vene kodanike nimel. Reageerige, et luba filmi avalikustamiseks tühistataks ja film tunnistataks provokatsiooniliseks ja ekstremistlikuks materjaliks," ütles ta oma avalduses.

Võim aga filmi ära ei keelanud. Ja õigeusklikud konservatiivid teavad enda sõnul, miks.

"Tsaari on kujutatud nagu tänapäevast Vene eliidi tüüpilist esindajat. Teda on näidatud "omana". Ühest küljest poliitiline tegija. Teisalt aga väike liiderlik inimene, primitiivse mõtlemise ja käitumisega. Kardan, et mõned meie võimuesindajad tundsid temas ära kedagi väga sarnast ja ütlesid: "See on normaalne ju, seda tuleb näidata! See ongi meie poiss, samasugune nagu meiegi!" selgitas ülempreester Tšaplin.

Kogu debatt filmi üle piirdus suuresti sellega, kas tulevane pühak oli baleriiniga intiimsuhtes või mitte.

"Nikolai II kroonimine oli. Tsaarirongi katastroof oli. Armastuslugu oli. Sellepärast on peamised episoodid filmis õiged. Kõik, mis puudutab detaile, selle kohta ei saa ükski ajaloolane öelda, kas see toimus või mitte. Muidugi, filmis on olemas ka fantaasia," tunnistas režissöör Utšitel.

"Ma lugesin Kšesinskaja päevikut. Otseselt ta sellest ei kirjuta. Aga see, et nende isikutega oli seotud sõnapaar "romantilised suhted", teine küsimus, mida see väljend tähendab, see oli küll," rääkis fondi "Ajaloomälu" uurimisprogrammi direktor Vladimir Simindei.

Teine küsimus, kas sellised pühaku ja tantsija romantilised suhted võivad kellegi usklikke tundeid solvata?

"On kanoniseeritud pühak. See film räägib ajast, kui ta oli noor ja tal oli armastatud naine. Siis ta abiellus teisega ja nagu me teame ajaloost, oli talle truu, oli ka suurepärane pereisa. Mis siin erilist on? See on tavaline lugu elust, mis ei ütle tema kohta midagi halba," rõhutas filoloog ja piibliuurija Desnitski.

Filmi esilinastus toimus ilma provokatsioonideta, kuid peaosatäitjad, saksa näitleja Lars Eidinger ja tema poola kolleeg Mihhalina Olšanska, Venemaale siiski ei tulnud.

"Selleni viisid need protestid. Normaalsed inimesed, kes peavad Venemaast lugu, kardavad siia tulla," rõhutas režissöör Utšitel.

Kuigi film jõudis kinodesse, plaanib rahvasaadik Poklonskaja siiski jätkata oma võitlust "Venemaa ja õigeusu vaenlaste" vastu. "Meie armastus kodumaa vastu ja meie usk annavad meile jõu, mida ei sa võrrelda mingi "Matilda" ega ka Utšiteliga," teatas ta.

Kuidas skandaal filmi ümber on mõjunud filmi saatusele, võib näha näiteks Moskva suurimate kinode hulka kuuluva puhul - Oktoober Multipleks näitab küll "Matildat", aga ei julge filmi reklaame välja panna.

Esimese kahe päevaga kogus film ligi miljon eurot. Samas oli filmi eelarve üle 22 miljoni.