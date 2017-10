Uus nädal algab vihma, lörtsi ja tuulega

Öösel on taevas pilves ning hooti sajab lörtsi või vihma. Mandril tugevneb loode- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 15 meetrini sekundis, rannikul ja saartel puhub tuul aga 12-17, puhanguti kuni 24 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öötundidel 0 ja +5 kraadi piiresse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sarnane on ilm ka esmaspäeva hommikul, taevas on pilves ning paljudes kohtades sajab lörtsi või vihma. Põhja- ja loodetuul on rannikul väga tugev ja sooja on kuni viis kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja hooti sajab vihma või lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul ja saartel 12-17, puhanguti kuni 24 meetrit sekundis. Õhusooja on homme päeval 1-5 kraadini.