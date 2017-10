Trump kritiseeris taas Venemaa-juurdlust

Trump viitas mitmes säutsus "võltsile Trump/Venemaa "kokkumängule", mida tema hinnangul "ei eksisteeri".

Presidendi sõnul kasutavad demokraadid "nõiajahti" "kurja poliitika" tegemiseks ning vabariiklased "võitlevad selle vastu nagu ei kunagi varem".

Trumpi säutsud järgnevad uudistevõrgu CNN väidetele, mille järgi on Washingtoni vandemeeste kogu kiitnud heaks esimesed eriprokuröri esitatud süüdistused.

AP ei ole CNN-i andmeid kinnitanud.

USA luurekogukonna üksmeelse hinnangu järgi sekkus Venemaa eelmisel aastal häkkimisrünnakute, lekete ja desinformatsioonikampaaniaga Ühendriikide presidendivalimistesse, et kahjustada demokraatide kandidaati Hillary Clintonit ja aidata vabariiklast Trumpi.

USA-s on käimas neli eraldiseisvat uurimist Venemaa sekkumise kohta ning eriprokurör Mueller uurib, kas Trumpi kampaaniameeskond tegi Clintoni kahjustamiseks Vene valitsusega koostööd.

Trump ei võta väiteid Venemaa sekkumisest eelmise aasta presidendivalimistesse ikka veel tõsiselt ning leiab, et samasse rubriiki kuuluvad Facebooki väited venelaste ostetud reklaamist.

Vabariiklased on viimastel päevadel süüdistanud Clintonit selles, et USA välisministeeriumi ja veel kaheksa föderaalvalitsuse asutuse töötajatest moodustatud kogu kiitis 2010. aastal heaks Torontos asuva energiafirma UraniumOne osakute müügi Vene riiklikule tuumakorporatsioonile Rosatom. Clinton on eitanud otsest seost otsusega.

Never seen such Republican ANGER & UNITY as I have concerning the lack of investigation on Clinton made Fake Dossier (now $12,000,000?),.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017

...the Uranium to Russia deal, the 33,000 plus deleted Emails, the Comey fix and so much more. Instead they look at phony Trump/Russia,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017

..."collusion," which doesn't exist. The Dems are using this terrible (and bad for our country) Witch Hunt for evil politics, but the R's... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017

...are now fighting back like never before. There is so much GUILT by Democrats/Clinton, and now the facts are pouring out. DO SOMETHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017