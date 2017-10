Duterte lubas kohtumisel Jaapani keisriga "suupruukimist piirata"

President ütles, et kavatseb paluda jaapanlastelt abi Filipiinide lõunaosa Marawi linna ülesehitamiseks. Linn on sõjaväe ja islamimässuliste viis kuud kestnud lahingu järel varemetes.

Duterte on tuntud ebadiplomaatilise suuvärgi ja ametliku protokolli eiramise poolest. Samas on ta ka varem lubanud oma kõnepruuki parandada.

