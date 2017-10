Katari emiir hoiatas sõja puhkemise eest naabritega

"Nad soovivad režiimi välja vahetada. See on nii ilmselge. Ajalugu õpetab meile, et nad on seda ennegi proovinud. Näiteks 1996. aastal, kui emiiriks sai mu isa. Viimastel nädalatel on selgeks saanud, et sedasama proovitakse ka nüüd," märkis riigipea.

Katari ümbritsev diplomaatiline kriis algas 5. juunil, kui Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Egiptus ja Saudi Araabia süüdistasid Katari terroristide toetamises ja liiga lähedastes suhetes Iraaniga. Nelik kehtestas Katarile boikoti, sulges Katari ainsa maismaaühenduse ega luba Katari lennukeid ja laevu oma riikidesse.

Emiir ütles telekanalile CBS, et USA president Donald Trump pakkus kriisi vahendamiseks USA abi, kuid boikottivad riigid pole siiani ettepanekule vastanud.

Sõjalise konflikti oht oli õhus juba kriisi esimestel päevadel. Boikoti kehtestanud riikide araabiakeelne meedia andis mõista, et Pärsia Lahe Koostöönõukogu (GCC) sõjaline tiib peaks alustama sõjaoperatsiooni, kuigi valitsusametnikud laitsid seda mõtet.

GCC sõjaline tiib sekkus 2011. aastal Saudi Araabia ja AÜE juhtimisel Bahreinis, kus toimusid ulatuslikud meeleavaldused valitseva kuningaperekonna vastu.

Septembris kohtus Washingtonis Trumpiga Kuveidi emiir Sabah Al Ahmad Al Sabah ja pärast kohtumist ütles ta, et USA president aitas poolte vahendamise kaudu lahingud ära hoida. "Tänu jumalale on nüüd oluline see, et peatasime mis tahes sõjategevuse," lausus Sabah tollal.

Pühapäevases intervjuus tunnistas Katari emiir sõjalise kokkupõrke ohtu ja hoiatas selle tagajärgede eest.

"Pelgan, et kui leiab aset mõni sõjaline kokkupõrge, siis langeb regioon kaosesse. Neile ei meeldi meie iseseisvus, meie mõtteviis ja meie visioon regiooni tulevikust. Me tahame regiooni inimestele sõnavabadust ja nad ei ole selle üle rõõmsad. Nad leiavad, et see kujutab nende jaoks ohtu," jätkas riigipea.

Katari emiiri intervjuu pälvis koheselt AÜE välisasjade riigiministri Anwar Gargashi kriitika.

"Lääne meediasse minemine ning Saudi Araabia ja AÜE ründamine praegusel hetkel on meeleheitlik," kirjutas Gargash suhtlusvõrgustikus Twitter.

"Katar peaks aktsepteerima oma isolatsiooni vesistamata ja tegema seda, mis tuleb teha," lisas Gargash.