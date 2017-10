Lugtmeijer: Eestile rajatakse liiga kulukat gaasivõrku

Lugtmeijer rääkis usutluses Postimehele, et eestlaste huvides pole maksta ebamõistlikult kõrget hinda gaasi ülekandevõimsuste eest ja Leedu on väga kallis lahendus.

"Klaipėdas tänavu tööd alustanud väike LNG-kaldaterminal on ennekõike mõeldud LNG laadimiseks paakautodele ja see on subsideeritud riiklik rajatis nagu ka naabruses asuv LNG-ujuvterminal. Kui neid rajatisi hoitakse endiselt subsiidiumidega üleval, läheb konkurents väga imelikuks," märkis ta.

Tema sõnul valitseb Eestis selles mõttes väga terve olukord, sest just ettevõtjad Alexela ja Vopak E.O.S., mitte valitsus, on leidnud, et LNG-terminal on valdkond, kuhu tasub pikaajaliselt investeerida.

"Ettevõtjate lahendus põhineb turureeglitel ja me ei või sallida, et meie plaane takistab riigi subsideeritud Klaipėda terminal," kinnitas Lugtmeijer.

"Kui te toote Klaipėdast gaasi Eestisse, siis maksate üksnes gaasi eest ja LNG taasgaasistamine on justkui tasuta, kuid selle kulu peab keegi kandma. Tegemist pole ausa konkurentsiga, sest kui meie ehitame terminali, siis me ei saa oma klientidele öelda, et terminaliteenus või osa sellest on neile tasuta," nentis ta.

Praegu Euroopa Komisjoni toetusel rajatavad gaasilahendused jätavad jämeda otsa endiselt Venemaa riikliku ekspordimonopoli Gazprom kätte ja eestlased hakkavad maksma ülekandetasude eest ebamõistlikult kõrget hinda.