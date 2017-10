Kuivastu-Virtsu liinil on kummalgi pool kaks rampi, mis suudavad uusi laevu teenindada. Seal on olukord Tamkivi sõnul parem.

"See plaan meil ka on, nad on selle perioodi investeeringute kavas kirjas ja ehitame välja aastal 2019," lubas ta.

"Kuna nad on välja ehitatud eelmisel rahastamiseperioodil Euroopa Liidu rahade eest, siis seal on nn toimingukestvuse piirang. Rapmpide vahetamine uute rampide vastu saab praeguste eeskirjade järgi toimuda aastal 2019," selgitas Tamkivi.

"Praegu on nii Heltermaal kui Rohukülas uute laevade jaoks üks kaikoht või ramp, mis suudab neid teenindada. Teine on vanatüübiliste laevade jaoks, sobib näiteks Regulale hästi," rääkis Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ERR-ile.

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles ERR-ile, et Rohukülas on ainult üks kai, mis suudab uusi parvlaevu vastu võtta ja kuna Leigrit n-ö eest ära ei saadud, ei jäänudki muud üle, kui Tiiu koos reisijatega tagasi Hiiumaale saata.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel