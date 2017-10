Varukaid Heltermaale ja Rohukülla ei kerki enne 2019. aastat

Riigiettevõte Saarte Liinid, mis haldab sadamaid ja kindlustab mandri ja saarte vahelist parvlaevaühendust, lubab, et 2019. aastal lisandub Rohuküla ja Heltermaa sadamasse varukai uute parvlaevade teenindamiseks.

Esmaspäeva hommikul katkes laevaühendus Hiiumaaga ning seda mitte ilmastiku, vaid parvlaeva Leigeri rikke ja sobilike sadamakaide puuduse tõttu.

Nii Rohuküla kui ka Heltermaa sadamas on ainult üks kai, kus uutel parvlaevadel on võimalik silduda ja sõidukeid maha- ja peale laadida. Kuna parvlaev Leiger ei pääsenud rikke tõttu esmaspäeva hommikul enam Rohukülast liikuma, ei pääsenud Hiiumaalt tulnud parvlaev Tiiu Rohukülas silduma ja võttis reisijatega tagasitee Heltermaale. Ja oligi laevaühendus Eesti suuruselt teise saarega katkenud.

Selline probleem või teoreetiliselt esile kerkida tulevikuski, sest täiendavat kaid ei kerki neisse sadamatesse enne 2019. aastat.

Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles ERR-ile, et tulevik näeb ette, et on ka üks varukai, kuhu saab uute laevadega silduda.

"Praegu on nii Heltermaal kui Rohukülas uute laevade jaoks üks kaikoht või ramp, mis suudab neid teenindada. Teine on vanatüübiliste laevade jaoks, sobib näiteks Regulale hästi," rääkis ta.

"Kuna nad on välja ehitatud eelmisel rahastamiseperioodil Euroopa Liidu rahade eest, siis seal on nn toimingukestvuse piirang. Rapmpide vahetamine uute rampide vastu saab praeguste eeskirjade järgi toimuda aastal 2019," selgitas Tamkivi.

"See plaan meil ka on, nad on selle perioodi investeeringute kavas kirjas ja ehitame välja aastal 2019," lubas ta.

Kuivastu-Virtsu liinil on kummalgi pool kaks rampi, mis suudavad uusi laevu teenindada. Seal on olukord Tamkivi sõnul parem.