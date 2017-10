Ilves vastas küsimusele, kas Venemaa on tõeline oht, et ta ei karda klassikalist külma sõja laadset stsenaariumi, kus mõnd NATO või EL-i liikmesriiki ähvardaks relvastatud sissetung.

Samas näitavad tõendid Ilvese sõnul, et Venemaa üritab vägagi Lääne demokraatiaid nõrgestada ning lahkhelisid suurendada.

"Miks? Sest kaos, demokraatlike institutsioonide ja protsesside legitiimsuse kadumine tähendab, et Lääs ei ole Venemaast parem, et õigusriik on ebaoluline, välja arvatud omandiõiguse jaoks. Euroopa Liidu ja NATO lagunemine ja muidugi EL-i liikmesriikide lagunemine on Läänele vägagi ohtlik ja Venemaa püüdleb selle poole aktiivselt," sõnas president.

Ta märkis, et samasugused tehnikad, mida kasutati 2016. aasta USA presidendivalimiste ajal, nagu häkkimine või libauudiseid levitavad robotvõrgud sotsiaalmeedias, tuvastati ka tänavustel Prantsuse presidendivalimistel.

"Ka Hispaanias toimuv on Ilvese hinnangul võimalus Euroopa Liitu lõhkuda."

"Sama häkkeriterühmitus, APT 28, mida seostatakse Vene sõjaväeluure GRU-ga, on tunginud muu hulgas Saksamaa Bundestagi, Itaalia välisministeeriumisse, USA demokraatide rahvuskomiteesse ja isegi maailma dopinguagentuuri WADA, kui vaid mõnesid nimetada," tõdes Ilves.

Ta lisas, et alles tuli ilmsiks, kuidas Brexiti läbisurumiseks kasutati 13 000 Twitteri-robotit.

"See tähendab, et ükski liberaalne demokraatia ei ole sellele immuunne. Veelgi enam, see on asümmeetriline rünnak: autoritaarsed režiimid saavad õõnestada demokraatlikke valimisi, kasutades selleks kõikvõimalikke tehnikaid," lausus president.

Ka Hispaanias toimuv on Ilvese hinnangul võimalus EL-i lõhkuda, eriti, kuna pole selge, kuidas liit reageerib iseseisvale Katalooniale või tegelikult ka iseseisvale Šotimaale.

"Tähtsam veel, et igasugune sisepingete süvenemine nõrgestab demokraatiaid ja muudab neid haavatavamaks," nentis ta.

Rääkides hiljutisest uudisest, et Kataloonia valmistub digitaalseks valitsemiseks, võttes eeskuju Eesti e-valitsusest, ütles Ilves, et digitaaltehnoloogia abil on varasemast palju lihtsam valitsemist füüsilisest territooriumist lahutada.

Samas rõhutas ta, et praktikas on e-valitsus, nagu seda Eestis teatakse, paralleelsüsteem, sest seaduse järgi peab kõike, mida saab digitaalselt teha, saama teha ka paberil.