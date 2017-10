Konverentsi juhatava Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Remo Holsmeri sõnul käsitletakse kolleegidega Euroopa Liidu majandus- ja rahaliidu tulevikuarenguid. "Arutelude möödapääsmatu osa moodustab Brexiti järgne Euroopa Liidu eelarve," ütles Holsmer. "Täna puudub veel selgus kui palju ja millised muutused Euroopa Liidu mitmeaastases eelarvestrateegias tulevad, seda olulisem on hetkel erinevate stsenaariumite analüüsimine."

Holsmer tõi esile, et kuivõrd konverentsi üheks eesmärgiks on ka kogemuste vahetamine, siis avaneb Eestil võimalus tutvustada oma Euroopa kolleegidele e-maksulahendusi, mis on viinud meid maksukogumise kuluefektiivsuselt Euroopa parimate hulka. Samuti on Holsmeri sõnul kätte jõudnud aeg, mil tuleb kõne alla fiskaalkokkuleppe karmimate eelarvereeglite ülevõtmine Euroopa Liidu õigusesse.

Holsmeri sõnul pakub konverents rahvusparlamentidele võimaluse vahetada teavet ja parimaid praktikaid, et tugevdada koostööd parlamentide vahel ja aidata kaasa demokraatliku vastutuse tagamisele Euroopa Liidu majanduse juhtimise ja eelarvepoliitika valdkonnas.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme raames toimuva Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG) avab Riigikogu esimees Eiki Nestor. Ettekannetega esinevad Euroopa Komisjoni volinikud Valdis Dombrovskis ja Günther H. Oettinger, Eesti Panga president Ardo Hansson, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov, Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) asepeasekretär Mari Kiviniemi.