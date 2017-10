Kataloonia on esmaspäeval esimest tööpäeva Madridi otsekontrolli all, üle Euroopa kardetakse separatistlike liidrite võimalikke vastusamme.

Hispaania siseminister Juan Ignacio Zoido ütles, et valitsus annab separatistlikele poliitikutele "paar tundi aega", kuna eesmärk on taastada normaalsus sujuvalt ja keskvõimu "minimaalse sekkumisega".

