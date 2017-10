Hispaania valitsus annab Kataloonia tagandatud poliitikutele aega oma isiklike asjade äraviimiseks ametiasutustest, kuid hoiatab, et neile esitatakse kriminaalsüüdistus, kui nad üritavad täita ametikohustusi. Prokuratuur on juba esitanud neile süüdistused mässus ja ässitamises. regionaalvalitsuse ekspresident ja tema kolleegid viibivad ise aga Brüsselis.

Hispaania siseminister Juan Ignacio Zoido ütles, et valitsus annab separatistlikele poliitikutele "paar tundi aega", kuna eesmärk on taastada normaalsus sujuvalt ja keskvõimu "minimaalse sekkumisega".

Zoido kohtub Madridis Kataloonia uute politseijuhide ja siseministeeriumi ametnikega.

Hispaania prokuratuur süüdistab Kataloonia võime mässus ja ässitamises

Hispaania prokuratuur esitas Kataloonia valitsuse tagandatud liikmetele ja parlamendi juhtivliikmetele süüdistuse mässus, ässitustegevuses, võimu kuritarvitamises ja kelmuses, teatas peaprokrör esmaspäeval.

Mässus, ässitustegevuses või kelmuses süüdi mõistetut saab vangi panna vastavalt 30, 15 või kuueks aastaks.

Maza sõnul taotleb prokuratuur süüdistatutele ennetusmeetmete rakendamist, kuid ei öelnud, kas meetmete seas on nende panemine eeluurimisvanglasse.

Ühe hagi raames taotleb prokuratuur kohtult süüdistuse esitamist tagandatud Kataloonia valitsuse ametnikele. Nende seas on regiooni endine president Carles Puigdemont ja asepresident Oriol Junqueras, kuigi Maza nende nimesid otsesõnu ei öelnud. Hagi esitati riigikohtule.

Teine hagi puudutab Kataloonia parlamendi juhtivliikmeid, kaasa arvatud spiiker Carme Forcadelli.

Prokuratuur tahab kohtult parlamendi juhtivliikmetele selle eest, et nad lubasid Kataloonia iseseisvushääletusel toimuda. Hagi esitati ülemkohtule, sest osadel piirkondlikel ametnikel on immuniteet, mis nõuab, et nende vastu algatatud hagid tuleb esitada riigi kõrgeimale kohtule ehk ülemkohtule.

Maza teatas süüdistuste esitamisest kohtule lühikesel pressikonverentsil. Reporteritelt ta küsimusi ei võtnud.

Nüüd peavad kohtud otsustama, kas võtta süüdistused menetlusse või mitte.

Kataloonia iseseisvusmeelsed erakonnad peavad valimiste eel kohtumisi

Kataloonia tagandatud separatistliku koalitsiooni erakonnad peavad esmaspäeval Barcelonas eraldi kohtumisi.

Hispaania valitsus tagandas eelmisel nädalal Kataloonia valitsuse ja võttis piirkonna juhtimise üle kuni Kataloonia parlamendivalimisteni 21. detsembril.

Osa kukutatud valitsuse liikmetest osaleb PDeCAT-i erakonna peakorteris toimuval kohtumisel, kukutatud presidendi Carles Puigdemonti asukoha kohta teateid ei ole.

Kataloonia tagandatud asepresident Oriol Junqueras ja regionaalparlamendi spiiker Carme Forcadell osalevad Kataloonia Vabariikliku Vasakpartei (ERC) nõupidamisel.

Kumbki erakond ei ole teatanud, kas kavatseb osaleda valimistel, mis tähendaks tunnistamist, et eelmisel nädala iseseisvusdeklaratsioon oli sümboolne. Valimistel osalemisest tuleb teatada 7. novembriks, kandidaatide täielik nimekiri tuleb esitada 18. novembriks.

Madrid: Kataloonia ekspresident reisis Brüsselisse

Hispaania valitsusametnikud kinnitasid esmaspäeval, et ametist tagandatud Kataloonia regionaalvalitsuse president Carles Puigdemont on reisinud Brüsselisse.

Hispaania valitsusallikas ütles uudisteagentuurile AFP, et Puigdemont "on Brüsselis". Kataloonia päevalehe La Vanguardia andmeil on temaga Brüsselis kaasas liikmeid tema tagandatud valitsusest.

Ajalehe La Vanguardia teatel on Puigdemontil kavas esmaspäeva õhtupoolikul mingi avaldus teha.

Belgia riigisekretär rahvusvahelise kaitse ja immigratsiooni valdkonnas Theo Francken ütles pühapäeval, et Puigdemont saaks põhimõtteliselt küsida Belgialt varjupaiga.

Samas rõhutas ta, et Belgia pole talle sellist ettepanekut tegemas. See tekitaks raske diplomaatilise olukorra Hispaaniaga, lisas riigisekretär.

Puuduvad teated, et Puigdemont oleks küsinud üheltki riigilt varjupaika pärast seda, kui Hispaania keskvalitsus tagandas Kataloonia valitsuse ja võttis regiooni haldamise laupäeval enda kätte.

Franckeni avaldus pälvis nii Hispaania pahameele kui ka Belgia pea- ja asepeaministri kriitika.

Kataloonia on esimest tööpäeva Madridi kontrolli all

Kataloonia on esmaspäeval esimest tööpäeva Madridi otsekontrolli all, üle Euroopa kardetakse separatistlike liidrite võimalikke vastusamme.

Hispaania keskvalitsuse poolt reedel tagandatud Kataloonia liidrid on kutsunud "demokraatlikule vastuseisule" Madridile.

"Me ei saa tunnustada Kataloonia-vastast riigipööret ega keskvalitsuse ebademokraatlike otsuseid," ütles Kataloonia asejuht Oriol Junqueras nädalavahetusel.