SMS-i või e-posti teel saavad teavituse need inimesed, kellel on tasumata alla 50 euro. Kokku on teavituse saavate isikute tasumata maksusumma 235 532 eurot, sellest on maamaks 176 452 eurot.

Ameti tulude osakonna talitusejuhataja Liina Jõõtsi sõnul on kasulik maksusummaga võimalusel varakult tegeleda, et intress seda oluliselt suuremaks ei muudaks.

Tasumata maksusummale lisandub intress 0,06 protsenti päevas ehk 50-eurose maksusumma puhul üks euro kuus.

„Samuti tasub e-maksuametis/e-tollis hoida kasutuses olevad kontaktid, sest kui mõni tähtaeg kipubki ununema, siis MTA teavitus või meeldetuletus saab seda meeles hoida,“ lisas Jõõts.