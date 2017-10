Prokurör taotleb Tartu vallavanemale ligi 26 000 euro suurust karistust

Soobi enese sõnul pole ta lepinguga seotud. "Äriregistri andmetel on minu nõukogu liikme staatus sihtasutuses Emajõe Jõeriik lõppenud 2012. aastal, ehk aasta varem. Tartu vallavalitsuse poolt oli lepingutele alla kirjutanud inimene, kes oli maanõunik ja Emajõe Jõeriigist tegevdirektor. Mine selle allakirjutamise juures ei olnud. Siin on sellised juriidilised nüansid, millele üle nüüd vaieldakse," on Soop ERR-ile öelnud.

