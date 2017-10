Tegemist on osaga eriprokurör Robert Muelleri juurdlusest, mis puudutab Venemaa sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse ja väidet, et Donald Trumpi kampaaniameeskond võis valimisvõidu nimel Venemaa või Moskva esindajatega koostööd teha.

Manafort sisenes FBI kontorisse esmaspäeval koos oma advokaadi Kevin Dowdingiga ning ukse juurde kogunenud ajakirjanike küsimusi ta eiras, vahendasid Politico ja Fox News.

BBC andmetel anti korraldus end üles anda ka Manaforti endisele äripartnerile Rick Gatesile.

Manafortile ja samuti Trumpi kampaania ametnikuks olnud Gatesile on esindatud kokku 12 süüdistust seadusesätete alusel, mis puudutavad kuritegusid nagu vandenõu Ameerika Ühendriikide vastu, rahapesu, välisagendiks ehk välisriigi huvides tegutsevaks lobistiks olemise mitte registreerimine ning hulk valeütlusi ja valeandmete esitamist, mis puudutab tuledeklaratsioone, pangakontosid, välisriikides asuvaid pangakontosid vms. Süüdistuste kohaselt liikus läbi Manaforti ja Gatesi kontode kuni 75 miljonit dollarit, kusjuures Manafort olevat isiklikult viinud läbi rahapesu 18 miljoni ulatuses.

Oluline asjaolu on siiski see, et nimetatud süüdistused ei pruugi olla seotud Manaforti ja Gatesi tegudega 2016. aasta valimiskampaania ajal ning võivad olla seotud meeste varasemate tegudega. Samas näitab see siiski seda, et Muelleri juhitud uurimine on jõudnud uude faasi ja võtnud suure luubi alla Trumpi kampaaniameeskonna võtmeisikud.

Näiteks on teada see, et pikaaegne kampaaniaspetsialist oli USA justiitsministeeriumi uurimise all tegelikult juba alates 2014. aasta algusest - ehk pikka aega enne 2016. aasta kevadet, kui ta hakkas juhtima Trumpi kampaaniameeskonda - ja põhjuseks oli see, et oli seotud Ukraina endise presidendi Viktor Janukovitšiga, kes pärast nn Maidani sündmusi võimult tagandati ja venemaale põgenes.

Manaforti ja Janukovitši partei küsimusi tekitanud rahalised seosed olidki põhjuseks, miks Manafort 2016. aasta augustis Trumpi kampaaniajuhi kohalt taanduma pidi. Ka süüdistus, et ta ei registreerinud end välisriigi lobistiks, puudutab Manaforti puhul aega, mil ta esindas USA-s Janukovitši juhitud Ukraina huvides ja sai selle eest raha, mis võimaldas luksuslikku elustiili.

Märkimisväärne detail on ka see, et kuigi Gates saabus kampaaniameeskonda koos Manafortiga, siis tema püsis Trumpi meeskonna orbiidil vähemalt valimisteni ning New York Timesi andmetel tegi ta tööd Trumpi ametisse astumise tseremoonia korraldusmeeskonnas.

President Trumpi kampaania liikmele süüdistuse esitamine viitab uuele faasile Muelleri juhitud uurimises seoses Venemaa ja Trumpi kampaaniameeskonna võimaliku kokkumänguga, samuti võimaliku õigusemõistmise takistamisele ja finantskuritegudele.

Manafort on esimene Trumpiga seotud inimene, kellele on süüdistus esitatud.

Erinõunik uurib ka seda, kas Trumpi tegevus FBI endise direktori James Comey vallandamisel kuulub õigluse takistamise alla, kuid sellel teemal pole mingeid ametlikke arenguid veel olnud.

Juulis korraldas FBI Manaforti Virginia osariigis Alexandrias asuvas kodus läbiotsimise, mille käigus konfiskeeris finants- ja maksudokumente, millest osa olid juba varem kongressi uurimiskomisjonile antud.

Valge Maja pole süüdistuste esitamist veel kommenteerinud. Samas on Valge Maja juba varem üritanud rõhutada seda, et Manafort lahkus kampaania juhi kohalt juba 2016. aasta suvel ning et väga lähedastes suhetes ta kandidaat Trumpiga polevat.

"Ükskõik, mis ka ei juhtuks täna Muelleri uurimise raames, ei tea me isegi seda, kas sellel on mingit seost valimiskampaaniaga," kommenteeris Trumpi nõunik Kellyanne Conway esmaspäeva hommikul Fox Newsile.