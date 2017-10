Eelmise nädala teisipäeval saabus Türgist Eestisse kümneliikmeline Süüriast pärit pagulasperekond, kuhu kuulub kaks vanemat, seitse last ning laste tädi, ütles BNS-ile sotsiaalministeeriumi pressiesindaja. Üks lastest on täiskasvanud.

Vanemad on peamiselt põhiharidusega ning neil on varasem töökogemusega erinevates valdkondades.

Perekond paigutati esialgu elama Vägeva majutuskeskusesse ning neile valmistatakse ette alalist elamispaika.

Viimati jõudis Euroopa Liidu rändekava raames ümberpaigutatav pagulaspere Eestisse juuli esimeses pooles ning ka juunis jõudis Eestisse vaid üks kvoodipagulaste perekond.

Euroopa Liidu rändekava raames on praeguseks Eestisse ümber paigutatud ja asustatud kokku 171 inimest, neist 30 Türgist. Kokku on Eesti Euroopa Liidu rändekava raames lubanud Kreekast ja Itaaliast ümber paigutada ning Türgist ümber asustada kokku 550 inimest. Türgist on Eesti valmis vastu võtma kokku kuni 160 inimest.

Oktoobri teise poole seisuga on väljaspool Eestit viibimise tähtaja ületanud kokku 17 kvoodipagulaste perekonda ehk kokku 79 inimest. Lisaks neile ei viibi Eestis veel üks kvoodipagulaste pere, kus kokku on kuus liiget. See perekond ei ole ületanud 90 päeva piiri. Seega ei viibi Eestis kokku 18 kvoodipagulaste perekonda. Neis on kokku 85 liiget.

Ka on Eestist ametlikult lahkunud üks Iraagist pärit perekond, kes sõitis vabatahtlikult tagasi kodumaale. Saabudes oli perekonnas viis liiget.