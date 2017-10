Möödunud nädala kolmapäeval Tallinnas peaministri sõidukile ja avarii põhjustanud autole tekkinud kahjud katab If Kindlustus.

If väljastas eelmisel reedel garantiikirja kokkupõrkes kannatada saanud sõiduki remondiks. Kuigi If täpset summat ei avalda, ütles kommunikatsioonijuht Eva-Grete Aljas ERR-ile, et summa jääb paarikümne tuhande euro juurde.

Ettevõtte kahjukäsitluse osakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul on kindlustusseltsi jaoks tegu tavalise liiklusõnnetusega ja selliseid ristmikel toimunud avariisid juhtub päevas sadu.

Igal kuul moodustavad kõikidest registreeritud kahjudest 60-70 protsenti sõidukikahjud ja igakuiselt hüvitab If sõidukitega toimunud kahjusid keskmiselt 2,4 miljoni euro ulatuses.

Käesoleval aastal on If Kindlustusele sõidukikahjudest teada antud 19 652 korral, neist 6718 on liikluskindlustuse ja 12 934 kaskokindlustuse kahjud.