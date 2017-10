Go Busi omanik Tiit Pruuli ütles esmaspäeval ERR-ile, et Tallinna-Tartu liinile kolmapäevast tulevate uute busside piletihinnad jäävad vahemikku kuus kuni kaheksa eurot.

Tema sõnul ei ole Go Busil kavas konkurendi hinnakampaaniaga kaasa minna.

"Tegime oma paar esimest väljumist sümboolse hinnaga, aga see on ka kõik," ütles Pruuli.

Näiteks maksab Simple Expressi Tallinna-Tartu liini kampaaniapilet viie euro asemel üks euro.

"Sellise hinnaga kindlasti kaasa ei lähe, see on konkurentsiameti küsimus, kas see on dumping või õiglane hind," nentis esmaspäeval uusi busse demonstreerinud Pruuli ja lisas, et sellise hinnaga võib paar päeva sõite teha, kuid see ei ole jätkusuutlik ühistranspordikava.

"Kindlasti tuleb seda väga dünaamiliselt teha. Hetkel ma arvan, et see õiglane hind on seal 6-8 euro kandis. Dumpingut teha ei ole tõenäoliselt kellelgi plaanis," ütles Pruuli.

Go Busi uued bussi Autor: POSTIMEES/SCANPIX

Lux Express Grupi juhatuse esimees Andrus Treier ütles ERR-ile, et Go Busi uute busside tulek Tallinna-Tartu liinile mingeid muudatusi senises hinnapoliitikas kaasa ei too.

"Simple Express on pakkunud häid hindu alates ühest eurost juba rohkem kui aasta jooksul hinnatundlikule kliendile ning jätkab seda, mis senigi tehtud. See ei ole kuidagi eripärane tegevus," kinnitas Treier.

Tema sõnul on Lux Express alati jälginud, mis toimub turul ja teinud vastavalt kampaaniaid ning pakkunud soodsaid võimalusi.

"Ma ei ütleks, et me midagi väga erilist selle Go Busi tulekuga planeerime," märkis ta.

Tallinna-Tartu bussiliin toimib turu põhimõttel ja riik sinna bussifirmadele dotatsiooni ei maksa.

Go Busi uued bussi Autor: POSTIMEES/SCANPIX