Eksperdid: Efteni börsileminek annab jaeinvestoritele harvaesineva võimaluse

Redgate Capitali vanempartner Aare Tammemäe rääkis ERRile, et kindlasti on otsus tervitatav ning väga positiivne, et minnakse kõrge standardiga pakkumise teed.

"Kui noteerida ükskõik milline finantsinstrument börsil, tähendab see ka suuremaid nõudeid ja kohustusi emitendile ehk Efteni kapitalifondidele," selgitas ta.

See aktsiaemissioon annab Tammemäe sõnul jaeinvestoritele üle pika aja võimaluse osaleda Eesti kapitaliturul.

"Eesti investorite jaoks ja Eesti finantsturu väike probleem ongi selles, et ei ole liiga palju uusi instrumente ja võimalusi üldse kapitaliturul osaleda. Loomulikult on olemas võimalus investeerida börsiaktsiatesse, aga need igaühele ei sobi ja peaks olema piisavalt palju ka muid alternatiive," lausus ta.

Tammemäe sõnul on neid aga vähe olnud ning seetõttu tähendab fondiosakute noteerimine börsil, et investorid saavad osaleda ka väiksemate summadega. Lisaks pakub see võimaluse ka hilisemaks kauplemiseks ehk vajadusel soetatud osalusi müüa.

Ka MTÜ Naisinvestorite Klubi eestvedaja ja väikeinvestor Kristi Saare tõi välja, et ärikinnisvarafondid on jaeinvestoritele alati atraktiivsed, sest sellisele varaklassile üksikisikul harilikult ligipääsu pole

"Ärikinnisvara, eriti suuri objekte, kuhu kinnisvarafondid investeerivad, nähakse pikas plaanis stabiilsete objektidena ja fondijuhtidelt eeldatakse professionaalset juhtimistööd. Muidugi on iseasi see, et mis järgmiste aastate jooksul kinnisvaraturul toimub ja kuidas see fondi võimalikku kasvutootlust mõjutab," lausus Saare.

Väike maht võib põhjustada hirmu rongist maha jääda

Efteni emissiooni puhul pidas ta märkimisväärseks eelkõige suhteliselt väikest emissiooni mahtu.

"See võib põhjustada rongist mahajäämise hirmu ehk märgitakse rohkem kui võib-olla plaanis, selleks, et soovitud osalus kätte saada. Samas on Efteni poolt mõistlik mitte üleliia palju raha turult kokku koguda, kui selle järele vajadust ei ole. Ennustada võib siiski korralikku ülemärkimist," lausus Saare.

EfTEN Real Estate Fund III ASi juhatuse liige Viljar Arakas tõi pressiteates välja, et fondi omakapitalist üle 35 protsendi kuulub fondivalitseja aktsionäridele ehk nad investeerivad ka enda raha ja see on aktsionäridele oluline garantii.

Saare kommenteeris, et kui fondijuhid- ja omanikud ka ise oma raha panustavad, on see iga investeeringu puhul oluline usaldusväärsuse märk.

"Oma raha eest hoolitseb igaüks ikka kõige rohkem. Ühelt poolt annab see kindluse, et nad üritavad teha parimad otsused, mis ka nende enda investeeritud rahale kasulik oleksid, ja väheneb tõenäosus, et halva turuolukorra puhul müts nurka visatakse ja lihtsalt investorite rahal kahjumit kanda lastakse," selgitas ta.

Vähemalt sama oluline on Saare sõnul aga ka fondi meeskonna maine ja ajalugu, mis annavad oma usaldusväärsuse templi pakkumisele kaasa. Seda on Eften siiamaani suutnud teha, kinnitas väikeinvestor.

Eften Real Estate Fund III AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas eelmisel nädalal, et kuulutab välja avaliku aktsiaemissiooni kogumahus 3,5 miljonit eurot pakkumishinnaga 14 eurot aktsia kohta. Lisaks emiteeritakse suunatuna fondivalitsejale sama pakkumishinnaga 87 272 aktsiat.

Emissiooni järgselt noteeritakse fond Nasdaq Tallinna börsil põhinimekirjas ning saab kaubeldavaks kõikidele investoritele.

Fondi börsile viimise korraldab fondivalitseja Eften Capital ise koostöös juriidilise nõustaja Ellex Raidlaga.

Eften Real Estate Fund III AS on kümneaastane tähtajaline fond, millest kolm aastat on investeerimisperiood, viis aastat hoidmisperiood ja kaks aastat väljumisperiood. Börsil noteerimise järgselt muutub fond tähtajatuks.