Erafirma lubab aidata sõjaväest viilimisel, KRA otsib abi tarbijakaitselt

Kas eesti ja vene kultuur kusagil tänapäeval kattuvad ka, küsis nõutu televaataja. Sellele küsimusele saab vastata Tallinna ülikooli kirjandusteadlase Mihhail Trumini sõnul ainult jaatavalt. Baltimaad üldse ja Eesti nende hulgas on üks neist paigust maailmas, kus on eri keeled ja kultuurid koos toiminud ja üksteist mõjutanud juba aastasadu.

ArmyLaw reklaami kohaselt osutab firma vastavat teenust vähemalt 25-aastastele kutsealustele, kellel on oma äri ja pere ning kes on saanud kaitseressursside ametilt kutse arstlikku komisjoni või otsuse ajateenistusse asumiseks.

Kaitseressursside amet leiab, et juriidilist isikut ArmyLaw OÜ-d on võimalik karistada rahatrahviga kuni 10 000 eurot.

Kaitseressursside amet leiab, et OÜ ArmyLaw rikub reklaamiseadust, kuna pakub oma Facebooki lehel abi ajateenistusest kõrvale hoidmiseks, kuid see on vastuolus reklaamiseadusega, kirjutab ERR-i venekeelne uudisteportaal.

