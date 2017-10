Reede õhtust alates ei ole Kataloonia valitsuse liikmed enam ametis ning esmaspäeval andis Hispaania keskvalitsus neile võimaluse oma isiklikud asjad kabinettidest ära viia.

Epp Ehand ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et Hispaania keskvõim püüab väga tähelepanelikult hoida tasakaalu ja rahulikku joont, kuid politsei võib sekkuda, kui Kataloonia ministrid või teised kõrged ametnikud jätkavad juhtimistegevust ja keelduvad kabinettidest lahkumast.

21. detsembriks on välja kuulutatud Kataloonia erakorralised valimised. Ehand selgitas, et ka Kataloonia iseseisvusmeelsetel on võimalus neil kandideerida ja praegu käibki tuline debatt, kas nad osalevad valimistel või mitte. Praegune suund on Ehandi sõnul pigem sinna poole, et nad võtavad valimistest osa, sest nad ei saa endale lubada, et ei ole enam võimu juures.

Samas ei tahaks nad valimistele minna, sest tegemist on Mariano Rajoy valimistega.

Kohalike katalaanide seas on Ehandi sõnul arvamused praegusest olukorrast erinevad.

"On need, kes on katalaani rahvuslased, iseseisvusmeelsed inimesed, kes on käinud pidevalt meeleavaldustel, kes käisid valimas referendumil. Muidugi nad on kurvad, õnnetud, sest autonoomia on peatatud. Samas oli nende jaoks suur rõõmupidu, et reedel iseseisvus justkui välja kuulutati ja mõned inimesed, kellega rääkisin, usuvad siiralt, et nad elavadki juba uues riigis," selgitas Ehand.

Samuti on ajakirjaniku sõnul selliseid inimesi, kes tahavad küll iseseisvust, aga mitte sellisel viisil nagu iseseisvuspoliitikud praegu seda asja ajavad.

Kolmas grupp on inimesed, kes ei taha iseseisvusest midagi kuulda. "Nad on kurvad ja õnnetud kõige selle pärast, mis on toimunud. Eile oli siin suur meeleavaldus just nende inimeste poolt ja see oli massiline, suurem nendest, mida varasemalt siin näinud olen," rääkis Ehand.

Tema sõnul on meeleavaldused olnud rahumeelsed. "Iseseisvuslased on võtnud endale teadlikult selle strateegia, et nad on äärmiselt rahumeelsed. Nad tulevad oma meeleavaldusele, tuleb kokku hästi palju inimesi ja nad lähevad rahulikult laiali. Samamoodi oli tegelikult eilne meeleavaldus. Seal oli küll inetuid vahejuhtumeid ja vist ka paar inimest sai vigastada, aga siiski mindi õhtuks ilusasti laiali," selgitas Ehand.

Samuti ei ole tema sõnul siiani toimunud erinevate poolte meeleavaldusi samal ajal.

Ehandi hinnangul on rahumeelsete lahendusteni jõudmine läinud aga üha raskemaks.

"Katalaanid ise ütlevad, et see kõik sai alguse kümmekond aastat tagasi, kui Hispaania parlamendis oli juba heaks kiidetud nende piirkonna autonoomia statuut, mis laiendas nende autonoomiat, mis muutis paremaks nende rahalisi suhteid Madridiga, aga siis Rahvapartei ehk Mariano Rajoy partei hakkas sellele vastu võitlema ja see lõppes sellega, et statuut tunnistati kohtus ebaseaduslikuks ja võeti tagasi," rääkis Ehand.

"Sealt tekkis suur kibestumus. Kuna /.../ eelkõige Madrid pole osanud või tahtnud seda probleemi lahendada mingil teisel moel, siis see viha siin pool on kogu aeg kasvanud. Ja viimase kuu aja sündmused, politseivägivald kuu aega tagasi - ma arvan, et siin nüüd öelda lihtsalt, et oleme sõbrad edasi, ei ole kindlasti lahendus," lisas ta.

Ehandi sõnul leiavad paljud inimesed, et lahendus on lõpuks ikkagi dialoogis. Samuti peetakse lahenduseks sellise referendumi korraldamist, mis on legaalne ja Hispaania riigi poolt lubatud.

Kiiret lahendust ajakirjaniku hinnangul ei paista, sest ei Madridis ega Barcelonas pole näha tahet minna kompromissidele.

Ehandi sõnul võivad detsembris toimuvad erakorralised valimised ajutiselt probleemi leevendada, kuid pikas perspektiivis peaksid kaks keskust jõudma mingi leppeni.