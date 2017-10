Selleks andis ainet Yana Toomi sõnul presidendiks kandideerimisest teatanud Ksenja Sobtšaki avaldus, et Krimm kuulub Ukrainale ning asjaolu, et sellele ei järgnenud Kremli poolt karistusaktsiooni.

"Ta (Sobtšak - toim.) ütles, et Krimm on Ukraina oma ja selle kohta ütles Peskov (Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov - toim.) Kremlist, et noh, see on tema isiklik seisukoht. Aga tegelikult, kui vaadata seadusi, siis me teame, et mõned inimesed on ka kinni istunud selle eest, et nad on öelnud, et Krimm on Ukraina osa. Sest seda võib ju käsitleda kui Venemaa territoriaalse terviklikkuse õõnestamist. Ja Sobtšaki puhul see ei töötanud. Kas see siis tähendab seda, et nüüd on ametlikult lubatud öelda Venemaal, et Krimm on Ukraina osa või tema teine idee - ta räägib sellest, et nüüd on vaja teist referendumit Krimmis. Võib-olla lastakse seda teemat tal natukene avada, et legitimiseerida seda Krimmi asja kuidagi tagantjärgi teise referendumi abil," lausus Toom saates.

Saatejuht Indrek Kiisler küsis, kas tegemist võib-olla ettevalmistusega mingiks kokkuleppeks Moskva ja Kiievi vahel.

Toom arvas, et selline plaan võib-olla küll, aga sellisel juhul ei tehta seda kokkulepet praeguse Ukraina presidendi Petro Porošenkoga.

Krister Paris nõustus, et see võib-olla küll mingisugune plaan, et valmistada rahvast ette teatavateks kompromissideks.

Ukraina viie aasta pärast

Saatejuht Kiisler palus Yana Toomil ennustada, millises seisus on Ukraina viie aasta päras. "Ma usun, et kui viie aasta pärast Ukraina püsib nendes piirides, siis on hästi. Aga ma ei usu," ütles Toom.

"Ilmselt Donbass jääb Ukraina koosseisu, siin pole mingit kahtlust, et nad jäävad lõpuks sinna. Kas nad saavutavad mingisuguse autonoomia, aga kuidagi nad kokku lepivad. See, et Krimmist ei saa Ukraina osa minu elu jooksul, see on kindel. Ja ma usun, et ka minu laste ja lastelaste elu jooksul," sõnas Toom.

Toom rääkis veel, et korruptsioon takistab Ukrainal veel pikka aega toimivaks riigiks kujunemist. Ta märkis, et riigis valitsevad oligarhid, kes omavahel ei suuda kokku leppida.