Trump Manaforti teemal: miks "riukalik Hillary" uurimise fookuses ei ole?

"Vabandust, aga see on aastaid tagasi, enne seda, kui Paul Manafort oli osa Trumpi kampaaniast. Miks ei ole riukalik Hillary & demokraadid uurimise fookuses????" kirjutas Trump Twitteris.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????