Opositsioon: Arena Tartu pandi koalitsioonileppesse kahe lisahääle saamiseks

Lisaks Reformierakonna ja Keskerakonna sõlmitud koalitsioonileppele, allkirjastati pühapäeval ka koostööprotokoll valimisliiduga Tartu Eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valimisliidu põhiline lubadus oli rajada Raadile linnahall ja perekeskus Arena Tartu, mille arendamine nüüd ka koalitsioonileppes kirjas on.

"Me saame veel näha, mida see täpselt tähendab, aga seal sees on, et minnakse edasi vajalike töödega linnahalli ja perekeskuse võimalikeks töödeks. Seda tulebki hakata edasi ajama ja meie poolt vaadatuna saame me seda paremini teha koos koostööpartneritega kui lihtsalt opositsioonis olles," selgitas Tanel Tein valimisliidust Tartu Eest.

Keskerakonna liige Vladimir Šokman märkis, et Tartu ei vaja uut Saku suurhalli.

"Seda linnahalli ei saa tulla sellisel kujul, et ta ei leiaks esiteks rahastamist ehitamisel. Teiseks, n-ö esimese kivi panekuks peab olema selge plaan, kuidas sellega ka majandatakse. Kindlasti Tartu ei vaja uut Saku suurhalli," ütles ta.

Uues linnavolikogus opositsiooni jäänud sotsiaaldemokraadid on plaani suhtes aga kriitilised.

"Tegelikult ju Arena Tartut ei tule, see on ju selge kõigile, ka koalitsiooni osapooltele. Selleks, et saada kaks ekstrahäält volikogus, oli vaja midagi kirjutada, et eks siis makstakse mingeid uuringuid veel kinni. Ma tahaks loota, et see Tartu maksumaksjale väga kalliks ei lähe," kommenteeris SDE liige Jarno Laur.

Opositsioonis tekitab küsimusi ka leppesse kirja saanud südalinna kultuurikeskuse plaan. "Täna me loeme koalitsioonilepingust, et tegu on mingi müstilise meelelahutuskeskusega, mis ilmselt võib evida ka lugemissaali funktsiooni, kuid kindlasti ei ole uus raamatukogu," rääkis Laur.

Tartu ülikooli multifunktsionaalne spordi- ja konverentsihoone saab valmis tuleval aastal, südalinna kultuurikeskus võiks linnapea Urmas Klaasi (RE) sõnul kerkida järgmise nelja aasta jooksul. Seejärel tehakse omad järeldused, kuid linnavõim usub, et funktsioone ja inimesi jätkub ka Arena Tartule.

"See informatsioon, mis võiks tulla nii Tartu ülikooli spordikompleksi töölehakkamisel kui ka maailmakogemus, tuleb üldistada selleks, et minna edasi ka linnahalli teemaga. Järgnevad aastad tulebki teha selleks põhjalikku tööd," ütles Klaas.