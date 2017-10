Teisipäeval tuul vaibub, kohati sajab lörtsi ja vihma

Teisipäeva öösel on Ida-Eestis pilves ilm ja mitmel pool sajab vähest lörtsi või lund. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ning saartel sajab lörtsi või vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 7 kuni 14, saartel ja rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on -1 kraadist +3 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul võib saartel veidi lörtsi ja vihma ning Ida-Eestis lund sadada. Mandri lääneservas on taevas selgem ja ilm sajuta. Õhutemperatuur on 0 ja +4 kraadi vahel.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab lörtsi või lund, rannikul ka vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 6 kuni 12, rannikul ennelõunal puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 2 kuni 5 kraadi.

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, mandril ka lund. Õhtupoolikul sadu lakkab. Sooja on mandril 0 kuni 3, saartel 4 kuni 9 kraadi.

Neljapäeval tuleb pilves ja vihmane päev ning õhutemperatuur jääb +5 kraadi ringi.

Reedel ja laupäeval on oodata pilves selgimistega ilma ning kohati võib vähest vihma sadada. Termomeetrinäidud on kereges tõusutrendis - öösiti on sisemaal oodata kergeid miinuskraade, saartel jäävad soojakraadid ööpäevaringselt püsima.