Putin avas Moskvas mälestusmärgi nõukogude ajal represseeritutele.

"Mälestusmärgi avamine on eriti päevakajaline revolutsiooni sajandal aastapäeval. Arvestan, et seda tärminit adutakse meie ühiskonnas kui joone allatõmbamist dramaatilistele sündmustele, mis lõhestasid riigi ja rahva, saab selle lõhe ületamise ja vastastikuse andestamise sümboliks ning kodumaa ajalugu hakatakse võtma sellisena, nagu see on - selle suurte võitude ja traagiliste lehekülgedega," sõnas riigipea.

"Poliitilistest represioonidest on saanud meie rahva jaoks tragöödia" ning need andsid riigile hoobi, mida on tunda tänaseni, lausus Putin.

"Miljonid inimesed kuulutati rahvavaenlasteks absurdsete süüdistuste alusel, hukati, sandistati ja sunniti kannatama vanglates ja sunnitöölaagrites," ütles riigipea.

Nõukogude Liidu aegsetele repressioonidele ei saa olla mingit õigustust, lisas ta.