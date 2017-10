Izvestija: Moskva ei välista viisavabadust Gruusiaga

"Me ei välista tulevikus kahepoolse viisavaba režiimi kehtestamist. Teine asi on, et selle poole liikuda on praegu raske," ütles Karassin, lisades, et seda takistab eelkõige diplomaatiliste suhete puudumine, mille ta pani Thbilisi süüks.

Vene diplomaat märkis, et viimastel aastatel on Venemaa märkimisväärselt liberaliseerinud viisarežiimi Gruusiaga. Nii võib tema sõnul 2015. aasta detsembrist iga Gruusia kodanik Venemaa kodaniku, organisatsiooni või alalise elaniku kutsel piiranguteta Venemaad külastada.

Karassin lisas, et Venemaa on juba andnud Gruusia poolele üle konkreetsed ettepanekud viisavaba režiimi kehtestamiseks lennukimeeskondadele.

Abašidze omalt poolt meenutas, et Thbilisi võttis viisanõuded Venemaa kodanikele maha juba 2011. aastal ja sestsaadik külastab Gruusiat igal aastal ligi miljon Vene turisti.

"Venemaa kodanikud võivad terveks aastaks jääda ilma igasuguse viisata Gruusia territooriumile. Aga Gruusia kodanikel on Venemaale pääseda üsna keeruline, kuigi 2016. aasta jaanuarist see protseduur lihtsustus," ütles ta.

"Varem võisid vaid lähisugulastest Venemaa kodanikud kutsuda külla Gruusia kodanikust sugulase. Nüüd ei ole sugulussidemed enam kohustuslikud," lisas Abašidze.