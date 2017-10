Kas eesti ja vene kultuur kusagil tänapäeval kattuvad ka, küsis nõutu televaataja. Sellele küsimusele saab vastata Tallinna ülikooli kirjandusteadlase Mihhail Trumini sõnul ainult jaatavalt. Baltimaad üldse ja Eesti nende hulgas on üks neist paigust maailmas, kus on eri keeled ja kultuurid koos toiminud ja üksteist mõjutanud juba aastasadu.

"ANC leiab, et 21. detsembri valimistel ei saa olla täielikke demokraatlikke garantiisid, kuna Madrid kuulutas need välja ebaseaduslikult," märkis ühendus pärast oma juhtide esmaspäevaõhtust nõupidamist.

Kuigi Hispaania kuulutas Kataloonia ennetähtaegsed regionaalvalimised välja "ebaseaduslikult", on see võimalus saada mandaat "vabariigi ratifitseerimiseks", märkis teisipäeval Kataloonia üks peamisi separatistlikke vabaühendusi Assemblea Nacional Catalan (ANC).

Hispaania peaprokurör Jose Manuel Maza teatas, et taotleb süüdistuste esitamist. Samasugused süüdistused, mille eest on ette nähtud kuni 30-aastane vanglakaristus, kavatseb prokuratuur esitada ka Kataloonia tagandatud presidendile Carles Puigdemontile ja tema asetäitjale Oriol Junquerasele.

Paljud eksperdid on pidanud ebatõenäoliseks, et Puigdemont suudab saavutada Belgias poliitilise põgeniku staatuse.

Advokaat Paul Bekaert kinnitas samas, et Puigdemont ei ole Brüsselis varjupaika taotlemas, vaid selleks, et valmistada ette juriidilist vastukäiku Madridi sammudele.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel